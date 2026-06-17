Messi scoort drie keer en evenaart WK-topscorer Klose

KANSAS CITY (ANP) - Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap voetbal. De 38-jarige Argentijn maakte in de groepswedstrijd tegen Algerije in Kansas City drie doelpunten, een voor de rust en twee erna.

Messi staat nu op zestien WK-doelpunten, net zoveel als de Duitser Miroslav Klose. De Braziliaan Ronaldo volgt op de derde plaats met vijftien treffers op de mondiale eindronde. De Duitser Gerd Müller en de Fransman Kylian Mbappé, die dinsdag twee keer scoorde tegen Senegal, hebben allebei veertien keer gescoord op een WK.

Messi kan later dit WK het record alleen in handen krijgen. Regerend wereldkampioen Argentinië treft in de groepsfase verder nog Oostenrijk en Jordanië.