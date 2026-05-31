Uruguayaanse voetballers zonder aanvaller Suárez naar WK

MONTEVIDEO (ANP/RTR) - Uruguay gaat zonder Luis Suárez naar het wereldkampioenschap voetbal. De 39-jarige oud-speler van Ajax en FC Barcelona speelde in september 2024 zijn laatste interland, maar had aangegeven beschikbaar te zijn. Bondscoach Marcelo Bielsa maakt van die gelegenheid geen gebruik, is zondag duidelijk geworden bij de bekendmaking van de selectie.

Suárez had eerder kritiek geuit op de leiderschapsstijl van Bielsa en gezegd dat hij daarmee voor een tweedeling in de kleedkamer zorgde. Hij gaf later aan zich voor die opmerkingen te hebben verontschuldigd.

Bekende namen in de 26-koppige selectie van Uruguay zijn Ronald Araújo, José Maria Giménez, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz en Darwin Núñez.

Uruguay neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Saudi-Arabië, Kaapverdië en Spanje.