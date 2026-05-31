Arsenal viert dag na verloren finale landstitel in Londen

LONDEN (ANP/DPA) - Arsenal heeft een dag na de verloren finale tegen Paris Saint-Germain in de Champions League de Engelse landstitel gevierd met een parade door Londen. Daarbij waren honderdduizenden supporters aanwezig. Het was voor Arsenal de eerste landstitel sinds 2004.

Arsenal wilde het kampioenschap, met het oog op de eindstrijd in de Champions League, niet eerder vieren. Later dan zondag was ook niet mogelijk, omdat veel spelers zich bij hun nationale elftal moeten melden ter voorbereiding op het wereldkampioenschap. Dat geldt ook voor Oranje-international Jurriën Timber.

Uren voor aanvang was het noorden van Londen al veranderd in een zee van rood en wit. Fans stonden langs de straten van de ongeveer 9 kilometer lange route, zongen clubliederen, staken vuurwerk af en juichten het team toe.

"Het is pijnlijk, maar ik ben trots op het team en alles wat we dit seizoen samen hebben bereikt", schreef verdediger Gabriel, die de beslissende penalty miste tegen Paris Saint-Germain, op Instagram. "Dank aan onze fantastische fans voor hun steun bij elke stap. Jullie verdienen het om deze reis met ons te vieren en te genieten van de parade van vandaag."