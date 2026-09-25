Van Bommel debuteert als bondscoach van België met zege op Italië

ROME (ANP) - Mark van Bommel (49) heeft bij zijn debuut als bondscoach van het nationale voetbalelftal van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajacied Mika Godts maakte de openingstreffer en scoorde zo voor het eerst in het shirt van België.

België domineerde de wedstrijd. Godts (21), die een basisplek had gekregen, zette zijn ploeg in de twintigste minuut op voorsprong en was niet veel later met een kopbal dicht bij een tweede treffer. De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma voorkwam dat.

Ook in de tweede helft kwam de ploeg van Van Bommel niet in serieuze problemen. Kort na rust was Moise Kean namens de thuisploeg gevaarlijk met een schot richting de linkerhoek, maar doelman Senne Lammens kon redden. Aanvaller Dodi Lukébakio zette de Belgen na een snelle uitbraak in de 69e minuut op een comfortabele 2-0-voorsprong. Hij plaatste de bal in de linkerhoek, buiten bereik van Donnarumma. Italië zette aan en kwam tot enkele kansen, maar wist deze niet te benutten.

Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog twee keer op tegen Frankrijk en een keer tegen Turkije.