Van Bronckhorst tevreden met gelijkspel van Feyenoord tegen PSV

EINDHOVEN (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst kan leven met het gelijkspel van zijn Feyenoord tegen PSV (1-1). "Ik ben blij dat we hier met een puntje vertrekken", zei hij. "Dit is een goed resultaat voor ons."

PSV was in de eerste helft veel sterker dan Feyenoord. "Ik vond ons toen matig tot slecht", zei Van Bronckhorst. "We wonnen geen duels en liepen niet mee met de tegenstander. PSV was feller en wij liepen achter de feiten aan. We mochten echt blij zijn dat we maar met 1-0 achter stonden."

"De tweede helft was een wereld van verschil", zei Van Bronckhorst. "Hadj Moussa maakte een geweldige goal en we wonnen plotseling wel veel duels. Met een beetje geluk hadden we nog een doelpunt gemaakt. Maar PSV kreeg ook kansen. Ik vond het mooi om te zien dat mijn spelers in een topper terug kunnen komen van een slechte eerste helft. We blijven nu koploper en moeten ons nog veel meer ontwikkelen. PSV heeft spelers die lang met elkaar spelen en hun trainer is er ook al een tijdje. Dat zag ik in de eerste helft."