Liverpool verslaat nummer 3 Brighton en klimt naar plek 4

LIVERPOOL (ANP) - Liverpool heeft zondag met 2-0 gewonnen van de nummer 3 van de Premier League, Brighton & Hove Albion. Door de overwinning is Liverpool opgeklommen naar de vierde plaats met 15 punten en is het Brighton tot op 1 punt genaderd. Koplopers Manchester City en Arsenal hebben 21 punten. In de volgende speelronde speelt Liverpool tegen Arsenal, en Brighton tegen Manchester City.

Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo stonden in de basis bij Liverpool. Bart Verbruggen stond bij Brighton onder de lat.

Liverpool maakte in de eerste helft in korte tijd twee doelpunten. Eerst was er een eigen doelpunt van Brighton-middenvelder Pascal Groß, die een schot van Florian Wirtz van richting veranderde en Verbruggen kansloos liet. Vier minuten later tikte de Zweedse spits Alexander Isak de 2-0 binnen op aangeven van Bradley Barcola.