Van Bronckhorst vindt aandacht voor vuurwerkgeweld terecht

ROTTERDAM (ANP) - Giovanni van Bronckhorst (51) vindt alle aandacht die het vuurgeweld bij SC Cambuur - Feyenoord heeft gekregen "terecht". "Het is een moeilijk onderwerp. De voorbereiding op een wedstrijd is anders dan normaal. Je merkt toch dat het de hele week in je systeem zit", zei de trainer van Feyenoord vrijdag in Rotterdam in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag.

Van Bronckhorst keek terug op het geweld in Leeuwarden waarbij zeven supporters van SC Cambuur gewond raakten. De trainer bood zondag direct na de wedstrijd in Leeuwarden zijn excuses aan de supporters van de thuisclub. "Ieder normaal denkend mens is hierop tegen", stelde Van Bronckhorst vrijdag. "Ik denk dat de club goede stappen heeft ondernomen door twee duels zonder uitfans te spelen."

De trainer van Feyenoord vraagt zich af hoe het geweld kan worden tegengegaan. "Het gebeurt al jaren. We weten allemaal wat er wel en niet mag. Daar zijn regels voor. Die zijn er ook voor buiten het stadion. Toch doen mensen dingen die niet mogen", verzuchtte Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst speelde in het verleden als voetballer voor FC Barcelona. Hij gaat er als trainer met Feyenoord dit seizoen in de Champions League op bezoek. Van Bronckhorst beaamt dat het vuurwerk in Spanje grotendeels is uitgebannen. "Ja, dat weet ik", stelde hij. "Het is misschien een idee om met andere bonden en clubs hier eens over te praten. En dan te bezien wat wel en niet werkt."

Het vuurwerkgeweld leidt niet tot extra maatregelen rond de thuiswedstrijd Feyenoord - ADO Den Haag. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle.