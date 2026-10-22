Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord meer had verdiend bij Betis

SEVILLA (ANP) - Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vond dat Feyenoord iets meer had verdiend na de nipte nederlaag in de Champions League bij Real Betis (1-0). "Een gelijkspel was denk ik wel verdiend geweest, maar je weet dat in de Champions League wedstrijden worden beslist op details. Dit was zo'n duel", keek de coach terug.

Feyenoord verloor dankzij een door Isco benutte strafschop na een uur, na een ongelukkige handsbal door Jerry St. Juste. Eerder had Gjivai Zechiël namens Feyenoord de beste mogelijkheid van de eerste helft gemist.

"Er heerst teleurstelling bij ons", zei Van Bronckhorst bij Ziggo Sport. "Als je verliest, kun je niet blij zijn. We hadden meer gewild en we hadden ook de grootste kans met Zechiël. In de tweede helft waren wij de bovenliggende partij, maar zij scoren uit een strafschop. We hebben er alles aan gedaan om een resultaat te behalen."