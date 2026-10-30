Van den Belt vervangt geschorste Weidmann bij FC Twente

ENSCHEDE (ANP) - Thomas van den Belt begint zondag met FC Twente aan de uitwedstrijd tegen Excelsior. De middenvelder vervangt Daouda Weidmann, die een schorsing moet uitzitten voor de rode kaart die hij afgelopen zondag kreeg in het uitduel met AZ.

"We hebben binnen onze selectie de posities dubbel bezet. Als de één niet kan spelen, speelt de ander", zegt trainer John van den Brom over de basisplaats van Van den Belt. Voor de geblesseerde Stav Lemkin, Lars Unnerstall, Filip Thorvaldsen en Max Bruns komt de uitwedstrijd van FC Twente tegen Excelsior te vroeg.

FC Twente versloeg AZ met 2-0 in Alkmaar. De club staat vierde op de ranglijst, met 4 punten minder dan koploper Feyenoord. "We willen de strijd bovenin volhouden", vertelt Van den Brom op de website van zijn club. "We hebben een heel mooie uitgangspositie, waar we onszelf in hebben gebracht. We zijn voorbereid op een hele mooie week. We willen een cyclus van drie wedstrijden neerzetten waarin we dat bevestigen."

FC Twente ontvangt Ajax volgende week zondag.