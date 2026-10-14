NYON (ANP) - Scheidsrechter Sander van der Eijk is door de UEFA aangesteld voor de wedstrijd tussen Celta de Vigo en Juventus in de Europa League van donderdag. De Nederlander wordt in Spanje bijgestaan door assistent-scheidsrechters Rens Bluemink en Stefan de Groot. Allard Lindhout is vierde official. Het VAR-duo bestaat uit de Engelsman Michael Salisbury en de Nederlandse Richard Martens.
Juventus begon het hoofdtoernooi van de Europa League met een zege van 5-0 op NEC. Celta de Vigo ging met 1-0 onderuit bij het Cypriotische Omonia Nicosia.
De aftrap tussen Celta de Vigo en Juventus is donderdag om 21.00 uur.