Van Dijk blijft onder nieuwe bondscoach Xavi aanvoerder Oranje

ZEIST (ANP) - Virgil van Dijk blijft ook onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat maakte de Spanjaard duidelijk op een persconferentie in Zeist.

Het was na het WK van de voorbije zomer niet zeker of de inmiddels 35-jarige Van Dijk zijn interlandloopbaan voort zou zetten. Xavi wist hem te overtuigen door te gaan. "Ik ben naar Liverpool gereisd en heb daar een goed gesprek met hem gehad. Hij is een goede leider, hij is positief. Van Dijk is mijn aanvoerder. Ik denk dat hij er klaar voor is."

Xavi heeft een contract tot en met het WK van 2030. Of Van Dijk er dan ook nog bij is, weet de voormalige middenvelder van FC Barcelona niet. "We spreken nog niet over twee of vier jaar, we kijken alleen naar dit moment", aldus Xavi.

Oranje begint de Nations League donderdag met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.