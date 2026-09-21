Eerste openbare klus voor koning Haakon

Koning Haakon van Noorwegen verricht deze week voor het eerst sinds het overlijden van zijn vader koning Harald zijn eerste openbare klus. Samen met zijn moeder koningin Sonja sluit hij donderdag het vaarseizoen van het koninklijke schip Norge af, heeft het hof maandag bekendgemaakt.

Harald opende het seizoen nog toen hij op 24 april aan boord ging. Haakon en Sonja waren daarbij destijds ook aanwezig.

De Noorse koninklijke familie gebruikt de Norge regelmatig. Het is een van de twee overgebleven koninklijke schepen ter wereld. Alleen de Denen beschikken ook over een schip: de Dannebrog.

Haakon is sinds de uitvaart van Harald niet meer in het openbaar getreden, mede omdat er nog een periode van rouw geldt tot 9 oktober. De koning is woensdag wel bij de uitvaart van zijn tante prinses Astrid.