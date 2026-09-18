Van Dijk wel, Depay niet in eerste selectie Oranje onder Xavi

ZEIST (ANP) - De nieuwe bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie. Topscorer aller tijden Memphis Depay is niet opgeroepen. De Spanjaard laat Ruben van Bommel en Gjivai Zechiël debuteren in de selectie.

Xavi heeft in totaal 26 spelers opgeroepen voor de komende vier interlands in de Nations League. Oranje speelt achtereenvolgens tegen Duitsland thuis (24 september), Servië uit (27 september), Griekenland uit (1 oktober) en Servië thuis (4 oktober).