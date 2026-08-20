Van Dijk wil zich met Liverpool revancheren voor slecht seizoen

LIVERPOOL (ANP/RTR) - Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten van Liverpool op de tegenvallende prestaties van afgelopen seizoen recht te zetten.

"Vorig jaar was onacceptabel. Dit jaar hebben we de kans om het tij te keren", blikt de aanvoerder vooruit op de start van de Premier League. "We weten allemaal hoe zwaar dat zal zijn. Maar als je de uitdaging niet aankunt, ben je hier niet op de juiste plek. Wat ik op dit moment voel, is dat iedereen de uitdaging wil aangaan."

Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. De club eindigde vorig seizoen teleurstellend als vijfde. Liverpool won als regerend landskampioen geen enkele prijs en trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach van Liverpool. De Spanjaard presteerde boven verwachting met Bournemouth.

Transferperiode

Mohamed Salah, Ibrahima Konaté en Andrew Robertson hebben Liverpool verlaten. Aanwinsten Victor Muñoz, Jeremy Jacquet en Ronald Araujo zijn naar Anfield gekomen.

"Ik kijk enorm uit naar dit seizoen", stelt Van Dijk. "We moeten laten zien hoeveel we om deze club geven. We zijn bevoorrecht om voor Liverpool te spelen. "We hebben een selectie nodig die op alle vier fronten kan strijden. Dat is de enige manier om succesvol te zijn. Laten we afwachten wat de laatste paar weken van de transferperiode ons brengen en dan gaan we ervoor."