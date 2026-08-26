Van Gaal heeft een goed gevoel bij nieuwe bondscoach Xavi

ZEIST (ANP) - Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernández, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de 75-jarige Amsterdammer laten weten in een videoboodschap.

Van Gaal was drie keer bondscoach van Oranje en stond open voor een vierde periode. Hij heeft vertrouwen in Xavi, die zich voor vier jaar verbonden heeft aan het Nederlands elftal. "Xavi, ik wil je van harte welkom heten als onze nieuwe bondscoach van Nederland", vertelt hij. "Ik heb je leren kennen als speler en zelfs laten debuteren in een Super Cup-wedstrijd tegen Mallorca. We verloren helaas met 2-1, maar je maakte wel dat ene doelpunt. Dat zegt iets over jou."

"Als speler heb je je fantastisch ontwikkeld, ondanks je handicap van je fysieke vermogen", vervolgt Van Gaal. "Maar je had een enorm tactisch vermogen, oriëntatie en een heel goede pass. Je hebt zoveel prijzen gewonnen als speler. Als trainer ken ik je minder goed, maar ook zo heb je al heel veel prijzen gewonnen: twee bij Barcelona en zeven bij Al-Sadd. Ik heb een goed gevoel bij jou. Ik zal voor jou duimen."

Xavi schiet een paar keer in de lach, zo is op een filmpje van de KNVB op sociale media te zien. "Leuk, geweldig, dank jullie wel", reageert de Spanjaard. "Louis is een heel belangrijk deel geweest van mijn carrière, zelfs in mijn leven. Hij was heel belangrijk, want als je zeventien, achttien bent, dan heb je nog niet echt een sterke persoonlijkheid. Hij heeft mij veel vertrouwen gegeven en ik heb veel dingen geleerd van Louis. Hij is een geweldig persoon, met een groot hart en ik ben hem heel dankbaar."