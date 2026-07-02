AMSTERDAM (ANP) - Louis van Gaal (74) stopt als adviseur van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. Dat heeft Van Gaal aan de raad laten weten, meldt de Amsterdamse club in een persbericht.

Van Gaal keerde in oktober 2023 op verzoek van de toenmalige voorzitter Michael van Praag van de rvc als adviseur terug bij Ajax. "Michael van Praag is een vriend van mij en wij hebben in het verleden bij Ajax veel en goed samengewerkt. Als voorzitter van de toenmalige rvc benaderde hij mij in 2023 en ik wilde hem en Ajax graag helpen", zegt Van Gaal daarover.

"Er waren veel positiewisselingen en er was in die periode te weinig voetbalknowhow. Vervolgens heb ik als extern adviseur een rol kunnen spelen bij de invulling van belangrijke voetbalposities, zoals de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker. Ook is in die periode meer voetbalkennis in de organisatie gekomen. Maar Michael stopte in 2025, Alex ging weg en inmiddels is ook Marijn vertrokken. Voor mij is nu het moment aangebroken om te stoppen."