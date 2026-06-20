Van Hecke: focus ligt na transfer naar Spurs volledig op Oranje

HOUSTON (ANP) - Jan Paul van Hecke is met zijn gedachten volledig bij het Nederlands elftal. Dat zei de verdediger vrijdag (plaatselijke tijd) op een persconferentie in Houston in aanloop naar de groepswedstrijd tegen Zweden op het WK.

Van Hecke maakte donderdag voor zo'n 60 miljoen euro de overstap van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. "Ik ben heel trots op de stap die ik mag maken. Het heeft mijn voorbereiding niet beïnvloed. Ik ben volledig gefocust op het Nederlands elftal en het WK", sprak de centrale verdediger, die met Oranje het eerste duel op het WK met Japan niet wist te winnen: 2-2. Zweden versloeg Tunesië met 5-1.

"Zweden is een gevaarlijke ploeg", aldus Van Hecke. "Ze hebben veel doelpunten gemaakt. Het is voor ons een belangrijke wedstrijd. Wij hebben een goede week gehad. Iedereen is er klaar voor."

'Zelfvertrouwen'

Alexander Isak van Liverpool en Viktor Gyökeres van Arsenal vormen het spitsenduo van Zweden. Beide spelers scoorden één keer tegen Tunesië. "Ik heb al aardig wat wedstrijden tegen ze gespeeld. Ze verschillen wel wat. Dat ze kwaliteiten hebben, dat is zeker. Wij moeten daar klaar voor zijn. Wij hebben als verdediging ook genoeg kwaliteiten", vervolgde Van Hecke, die centraal in de defensie naast aanvoerder Virgil van Dijk staat.

Van Hecke speelde op zijn zeventiende nog bij de amateurs van Goes. "Doorzettingsvermogen", noemde hij op de persconferentie dat hij alsnog het betaalde voetbal heeft bereikt. "De amateurclubs waar ik heb gespeeld, krijgen een heel mooi bedrag. Dat is mooi. Alleen jammer dat VV Arnemuiden net niets krijgt. De andere clubs verdienen het."

De 26-jarige Zeeuw is bondscoach Ronald Koeman dankbaar dat de transfer tijdens het WK plaats kon vinden. "Het ging zoals een transfer vaak gaat. Het ging heen en weer tussen de clubs, maar ik heb me er niet heel veel mee beziggehouden. Ik ben met iets belangrijks bezig. Ik heb gelukkig de vrijheid gehad van de bondscoach om hier een medische keuring te ondergaan. Ik ga voor een topclub spelen. Dat geeft heel veel zelfvertrouwen, ook voor nu op het WK."