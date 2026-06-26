Van Hecke maakt zijn eerste doelpunt voor Oranje tegen Tunesië

KANSAS CITY (ANP) - Jan Paul van Hecke heeft zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal gemaakt. De verdediger, die eerder deze maand de overstap maakte van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur, kopte in de laatste groepswedstrijd op het WK in de 62e minuut uit een hoekschop de 3-1 binnen.

De bal werd nog geraakt door een verdediger, maar kwam wel op naam van Van Hecke.

De 26-jarige Van Hecke maakte op 10 september 2024 in de thuiswedstrijd tegen Duitsland (2-2) zijn debuut voor Oranje.