Kluivert debuteert als invaller tegen Tunesië op WK voetbal

KANSAS CITY (ANP) - Justin Kluivert heeft vrijdag zijn debuut gemaakt op het wereldkampioenschap voetbal. De 27-jarige aanvallende middenvelder van Bournemouth kwam in de derde groepswedstrijd tegen Tunesië in de 72e minuut in het veld voor Tijjani Reijnders.

Het is voor Kluivert zijn eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal. De oud-Ajacied maakte op 26 maart 2018 in het met 3-0 gewonnen uitduel met Portugal zijn debuut voor Oranje.

Van de 26 spelers van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn er nu nog zeven niet in actie gekomen. Dat zijn de veldspelers Jorrel Hato, Marten de Roon, Lutsharel Geertruida, Wout Weghorst en Mats Wieffer en de reservedoelmannen Robin Roefs en Mark Flekken.