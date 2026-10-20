Veerman bereidt winnende doelpunt van Borussia Dortmund voor

MASAZIR (ANP) - Joey Veerman blijft met Borussia Dortmund goed presteren in de Champions League. De middenvelder won met zijn Duitse club de uitwedstrijd tegen Sabah in Azerbeidzjan (1-2).

Serhou Guirassy maakte beide doelpunten van Borussia Dortmund. Veerman bereidde de tweede treffer van de aanvaller uit Guinee voor. Dortmund heeft na drie duels 6 punten in de Champions League. Sabah blijft op 3 punten staan.

Fenerbahçe verspeelde in de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag een voorsprong van 2-0 (2-2). Nathan Aké viel halverwege de eerste helft uit met een hamstringblessure bij de Turkse club. Fenerbahçe heeft nu 2 punten. Slavia Praag pakte het eerste puntje in de Champions League.