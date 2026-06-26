Verbruggen baalt van vierde tegentreffer: dit is frustrerend

KANSAS CITY (ANP) - Doelman Bart Verbruggen van het Nederlands elftal baalde ervan dat hij op het wereldkampioenschap voetbal ook in de derde en laatste groepswedstrijd tegen Tunesië een doelpunt tegen kreeg. Het werd 3-1. Ook tegen Japan (2-2) en Zweden (5-1 winst) wist Oranje de nul niet te houden.

"Dat is wel frustrerend, een smetje op de zege van vandaag. We moeten nog even goed kijken waar het fout ging", zei Verbruggen over het doelpunt van Hazem Mastouri, die in de beginfase van de tweede helft raak kopte uit een hoekschop. De Tunesiër troefde verdediger Jan Paul van Hecke en middenvelder Tijjani Reijnders af.

"Natuurlijk moet het besproken, aangekaart en geanalyseerd worden. Hier moeten we beter in worden", aldus Verbruggen, die ook tegen Japan een doelpunt incasseerde uit een hoekschop.

De doelman keek over het geheel gezien positief terug op de groepsfase. "We zijn als eerste geëindigd en hebben tien keer gescoord. Dat is heel positief. Hier mogen we vanavond wel even gaan genieten, daarna kijken we naar het komende duel met Marokko."