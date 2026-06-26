Aké kan na seizoen met weinig speeltijd leven met reserverol

KANSAS CITY (ANP) - Nathan Aké kan na een seizoen met weinig speeltijd bij Manchester City leven met een rol als reserve bij het Nederlands elftal. De 31-jarige verdediger mocht in de met 3-1 gewonnen laatste groepswedstrijd tegen Tunesië wel vanaf het begin meedoen, omdat bondscoach Ronald Koeman Micky van de Ven op de bank hield. Van de Ven kreeg in het openingsduel met Japan een gele kaart en zou bij een gele kaart tegen Tunesië geschorst zijn voor de ontmoeting in de zestiende finales met Marokko.

"Het is mijn vierde eindtoernooi en ik beleef het op dezelfde manier, ook al zit ik nu op de bank", aldus Aké. "Ik heb een goede band met Van de Ven en we supporten elkaar heel erg. Dat had ik ook bij Oranje toen ik zelf basisspeler was en ik iemand anders achter mij had als reserve."

Koeman riep Aké altijd op, ook als hij bij Manchester City minder in actie kwam. "We hebben altijd contact gehouden en de bondscoach heeft mij gezegd wat nodig was om mee te gaan. Ik ben er nu klaar voor om de volgende stap te maken."