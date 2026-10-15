ALKMAAR (ANP) - Wesley Hoedt maakt na elf jaar zijn rentree bij AZ. De verdediger verschijnt aan de aftrap voor het thuisduel met Hapoel Beër Sjeva uit Israël in de Europa League.

De 32-jarige Hoedt, geboren in Alkmaar, keerde afgelopen zomer terug bij AZ. Hij speelde tussentijds voor Lazio, Southampton, Celta de Vigo, Royal Antwerp, Anderlecht, Watford en Al-Shabab.

Trainer Leroy Echteld van AZ heeft besloten een aantal basisspelers van de laatste maanden rust te geven. Mexx Meerdink, Jordy Clasie, Mateo Chávez en Lewis Schouten zitten op de bank als het duel om 18.45 uur begint.

Israëlische supporters

Supporters van de club uit Israël zijn niet welkom in Alkmaar. Dat heeft burgemeester Anja Schouten besloten uit zorgen om de veiligheid "vanwege de geopolitieke context." Demonstranten mogen tegenover het stadion protesteren.

AZ begon het hoofdtoernooi van de Europa League met een nederlaag bij Sunderland (1-0). Hapoel Beër Sjeva speelde gelijk tegen Dinamo Zagreb (0-0).

Opstelling AZ: De Busser; Maikuma, Goes, Hoedt en De Wit, Kwakman, Andreasen en Koopmeiners; Oufkir, Kovács en Daal.