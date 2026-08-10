NIJMEGEN (ANP) - NEC-verdediger Bram Nuytinck is fit genoeg om dinsdag in Nijmegen tegen Olympiakos in actie te kunnen komen. NEC-trainer Dick Schreuder heeft een dag voor de return in de derde voorronde van de Champions League bekendgemaakt dat Nuytinck bij de selectie zit. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in een 0-0 gelijkspel.

De club uit Nijmegen maakte verder bekend dat Darko Nejašmić en Tobias Storm tegen Olympiakos weer kunnen spelen. Verder is de kans groot dat Philippe Sandler eveneens inzetbaar is.

Als NEC het Griekse Olympiakos weet uit te schakelen, wacht de Nijmegenaren een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Als NEC wordt uitgeschakeld, dan stroomt de club door naar de Europa League.