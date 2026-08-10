In Buckingham Palace zijn deze zomer handgeschreven brieven en tekeningen te zien die kinderen van over de hele wereld hebben gestuurd aan de Britse koning Charles. De tentoonstelling is te zien tot en met 27 september, schrijft het Britse hof maandag op Instagram.

De tentoonstelling omvat onder meer brieven van kinderen die zich zorgen maken om het milieu en verjaardagstekeningen die de koning kreeg toegestuurd. Volgens het Britse hof is Charles "altijd verheugd" om de tekeningen te bekijken en de "opbloeiende creativiteit" van de kinderen te zien.

Kinderen schrijven een brief aan de koning "om gedeelde interesses, zoals het milieu en duurzaamheid, onder de aandacht te brengen", schrijft het hof. Ook schrijven kinderen vaak een brief met vragen over de taken van een koning als hoofd van het Gemenebest.