Vertraging WK-ganger Zuid-Afrika door visumproblemen

KAAPSTAD (ANP/RTR) - De voetballers van Zuid-Afrika hebben door visumproblemen vertraging opgelopen bij hun reis naar Mexico, waar ze de openingswedstrijd van het WK voetbal spelen. Zuid-Afrika speelt op 11 juni het eerste duel met gastland Mexico, dat het toernooi organiseert met de Verenigde Staten en Canada.

Zuid-Afrika zou zondag naar het trainingskamp in het Mexicaanse Pachuca gaan. Het vertrek werd volgens de voetbalbond (SAFA) uitgesteld "vanwege problemen met visa" voor een aantal spelers en officials. "SAFA werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat het team zo snel mogelijk afreist", zei de bond, zonder details te geven over de problemen.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport Gayton McKenzie was niet te spreken over de situatie. "Dit SAFA-reis- en visumdebacle is gênant en oneerlijk jegens de spelers en de staf", schreef hij op X. "Ik heb SAFA laten weten dat ik een rapport wil en dat er actie moet worden ondernomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze puinhoop. We worden voor schut gezet."