ZEIST (ANP) - Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt voetbalbond KNVB maandag aan het ANP. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

"Met het overlijden van Rob verliest de arbitrage een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar wij bovenal een fijne collega", reageert de KNVB. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was."

Dieperink zou aanvankelijk als videoscheidsrechter actief zijn op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in het team van scheidsrechter Danny Makkelie. Maar wereldvoetbalbond FIFA besloot zijn aanstelling in mei in te trekken na berichtgeving over een incident in Londen.

Aanklachten

De scheidsrechter zou in april na afloop van een Europese wedstrijd tussen Crystal Palace en Fiorentina, waarbij hij VAR was, zijn aangehouden op verdenking van onder meer aanranding van een 17-jarige jongen. Deze en twee andere aanklachten werden door de Britse politie geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Dieperink was sinds 2017 actief in de Eredivisie. Hij was in 2024 actief op het Europees kampioenschap als videoscheidsrechter in het team van Makkelie.