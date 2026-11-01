AMSTERDAM (ANP) - De voetbalsters van Ajax hebben FC Twente zondagmiddag verslagen in de topper in de Vrouwen Eredivisie. Op sportcomplex De Toekomst werd het 2-0 voor de thuisploeg. Door de overwinning heeft Ajax nu 21 punten, 1 punt minder dan FC Twente, dat nog altijd koploper is. Een belangrijke rol was weggelegd voor invaller Mirte van Koppen, die beide doelpunten maakte.

Ajax, dat het sinds deze week moet stellen zonder de langdurig geblesseerde eerste keeper Femke Liefting, werd in de eerste helft het gevaarlijkst. De thuisploeg kreeg onder meer een grote kans via spits Katja Snoeijs, die de bal over het doel schoot.

In de 65e minuut opende invalster Van Koppen de score. De rechtsbuiten werd weggestuurd over de rechterflank en schoot vanuit een moeilijke hoek raak. Twee minuten later maakte Van Koppen ook de 2-0, toen ze opdook in de spitspositie en de bal hoog in het doel schoot. Na een rode kaart voor Twente-verdedigster Leonie Carpay was het duel gespeeld. Zij kreeg haar tweede geel voor een overtreding op Van Koppen.