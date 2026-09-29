Voetbalsters Oranje zonder Miedema en Van Domselaar in play-offs

ZEIST (ANP) - Bondscoach Arjan Veurink kan bij de play-offs in de WK-kwalificatie tegen Hongarije geen beroep doen op Vivianne Miedema, Renee van Asten en keepster Daphne van Domselaar. Veurink heeft Isa Kardinaal en Sophie Proost voor het eerst opgeroepen.

Oranje-topscorer Miedema ontbreekt door een knieblessure. Ook Van Domselaar en Van Asten zijn geblesseerd. Verder ontbreken Jackie Groenen en Romée Leuchter in de selectie.

Oranje neemt het in een tweeluik op tegen Hongarije in de eerste ronde van de play-offs voor WK-kwalificatie. De eerste wedstrijd is op 9 oktober in het Hongaarse Felcsút. De return is op 13 oktober in Tilburg. De winnaar van het duel neemt het op tegen Turkije of Slovenië voor een ticket voor het WK in 2027 in Brazilië.