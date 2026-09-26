Voetbalsters PSV winnen weer in Eredivisie na twee nederlagen

EINDHOVEN (ANP) - De voetbalsters van PSV hebben na twee nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat nog altijd vierde met nu 10 punten uit zes duels. FC Twente staat eerste met 15 punten uit vijf wedstrijden.

PSV had achtereenvolgens verloren van AZ (3-1) en Twente (4-0), waardoor het gat met koploper Twente was opgelopen naar 8 punten. Tegen De Graafschap kwam de ploeg uit Eindhoven in de 23e minuut op voorsprong via Liz Rijsbergen op aangeven van Robine Lacroix. Diezelfde Rijsbergen tekende in de tweede helft voor de 2-0 uit een strafschop. In de slotfase breidden Aymee Altena en Chimera Ripa de voorsprong uit naar de eindstand van 4-0.

Woensdag won PSV in de tweede en laatste voorronde van de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi, met 1-0 van het Deense Fortuna Hjørring. De return van dat tweeluik is op donderdag 30 september in Denemarken.