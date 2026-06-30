Wieffer, Geertruida en twee keepers bleven tijdens WK op de bank

GUADALUPE (ANP) - Vier van de 26 internationals die bondscoach Ronald Koeman meenam naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kwamen geen minuut in actie. Naast verdedigers Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer bleven ook de twee reservedoelmannen Robin Roefs en Mark Flekken de vier duels op de reservebank.

Tot de verloren wedstrijd in de zestiende finales tegen Marokko, stond de teller nog op zeven internationals die niet gevoetbald hadden. Verdediger Jorrel Hato, middenvelder Marten de Roon en aanvaller Wout Weghorst kwamen tegen Marokko als invaller in het veld.

Bij het EK van 2024, toen Nederland strandde in de halve finale tegen Engeland, deed Koeman op vijf van zijn 26 spelers geen beroep. Dat waren toen verdedigers Matthijs de Ligt en Ian Maatsen, middenvelder Ryan Gravenberch en keepers Flekken en Justin Bijlow.