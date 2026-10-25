WK gewichtheffen in 2030 eerste WK in Rusland sinds invasie

LAUSANNE (ANP/RTR) - Moskou is de gastheer van het WK gewichtheffen in 2030. De internationale gewichthefbond IWF heeft als eerste sportbond zondag een wereldkampioenschap toegewezen aan Rusland sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. De Russische stad Kazan zou de WK zwemmen van 2025 organiseren, maar die titelstrijd werd verplaatst naar Singapore.

De IWF kende het WK van 2029 toe aan Ahmedabad in India en de editie van een jaar later aan Moskou. Het is de eerste keer dat Moskou dat WK organiseert sinds 1983.

Russische en Belarussische gewichtheffers mogen weer meedoen aan internationale wedstrijden van de IWF sinds het Internationaal Olympisch Comité afgelopen juli de uitsluiting beëindigde. Het nationaal olympisch comité van Oekraïne is tegen die beslissing in beroep gegaan bij het internationale sporttribunaal CAS.