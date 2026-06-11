WOLVERHAMPTON (ANP) - Wolverhampton Wanderers heeft coach Rob Edwards ontslagen. De club degradeerde afgelopen seizoen onder zijn leiding uit de Premier League.

"Na een uitgebreide evaluatie aan het einde van het seizoen heeft de club vastgesteld dat een verandering in leiderschap noodzakelijk is nu Wolves de volgende fase van zijn ontwikkeling ingaat", aldus Wolves in een verklaring.

Edwards, oud-speler van Wolverhampton, trad in november aan als opvolger van de ontslagen Portugees Vítor Pereira. Hij slaagde er niet in de prestaties van de club te verbeteren. Wolves eindigde onderaan in de Premier League met 20 punten uit 38 wedstrijden.

"Dit is een uiterst moeilijke beslissing geweest. Na het einde van het seizoen hebben we elk voetbalaspect grondig geëvalueerd", zei voorzitter Nathan Shi op de clubsite. "Onze beslissing ging niet over karakter, professionaliteit of toewijding. Het ging over het bepalen van wat volgens ons het beste is voor de club in sportief opzicht."