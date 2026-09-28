Xavi haalt geen vervanger bij Oranje voor afgehaakte Gakpo

ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal kan geen beroep doen op Cody Gakpo voor de komende wedstrijden in de Nations League tegen Griekenland en Servië. Dat maakte de KNVB maandag bekend. Xavi roept geen vervanger op. De aanvaller van Liverpool viel zondag in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Servië uit en keert terug naar zijn club.

Middenvelder Gjivai Zechiël werd vrijdag uitgeleend aan Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen (0-0). De Feyenoorder was niet meegereisd naar Belgrado. Hij sluit maandag in Zeist aan bij het Nederlands elftal, waarmee de selectie uit 24 spelers bestaat.

Oranje speelt donderdag de derde wedstrijd in de Nations League uit in Griekenland, waarna drie dagen later nog een thuisduel met Servië volgt.