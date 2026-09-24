Xavi ziet Oranje bij debuut tegen Duitsland te weinig krijgen

AMSTERDAM (ANP) - Xavi Hernández vond dat het Nederlands elftal donderdag bij zijn debuut als bondscoach te weinig kreeg. De thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League eindigde in 1-1.

"Ik ben tevreden over ons spel, vooral de tweede helft. Dat is de manier waarop ik met het Nederlands elftal wil voetballen", aldus Xavi tijdens een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "De eerste helft was oké van onze kant. We waren over het geheel gezien beter dan Duitsland. We verdienden meer."

Xavi was niet alleen tevreden over het voetbal, maar ook over andere aspecten. "We lieten karakter en ambitie zien, de intensiteit was goed", sprak hij. "We domineerden en namen het initiatief. Ik ben over een hoop dingen tevreden, zeker uit de tweede helft. We hadden kansen en zetten druk, al ben ik niet blij met hoeveel duels we verloren."

In de eerste helft maakte Oranje volgens Xavi te weinig gebruik van middenvelder Tijjani Reijnders. "Hij was de vrije man in de eerste helft. Joey Veerman viel daarna heel goed in. Ik ben dol op spelers als Joey, maar ook op Quinten Timber. We hebben verschillende profielen nodig. Het is mooi dat we in de tweede helft door hadden dat we superieur zijn", aldus de bondscoach.

Nederland trainde in aanloop naar de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi slechts vier keer. De Spanjaard was niet verbaasd dat Oranje al een aardig niveau bereikte. "Want ik zag dit op de trainingen ook al en je speelt zoals je traint. De spelers zijn blij met ons spelidee."

Oranje vervolgt de Nations League zondag met een uitwedstrijd tegen Servië.