THESSALONIKI (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Griekenland (2-2) in de Nations League. "Dit was mijn fout. Hier neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor. Dit was niet het systeem en niet de manier waarop we het moesten doen", sprak de Spanjaard tijdens een persconferentie in het Thoumba-stadion in Thessaloniki.

Xavi besloot na de zege van zondag bij Servië (1-2) middenvelders Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders aan de kant te houden en te beginnen met Quinten Timber en Guus Til. Na een belabberde eerste helft, waarin Oranje bij rust tegen een achterstand van 2-0 aankeek, draaide Xavi dat weer om en bracht hij Gravenberch en Reijnders in het elftal voor Timber en Til.

De manier waarop Xavi de schuld op zich nam, was best opmerkelijk. "Maar ik wil eerlijk zijn, zowel naar de spelers als naar jullie", zei hij tegen de verzamelde journalisten. "Dit is een goed leermoment voor mij en ook voor de spelers."

Nederland nam in de tweede helft, met naast Gravenberch en Reijnders ook Noa Lang in het elftal, de wedstrijd stevig in handen. Griekenland kwam er niet meer aan te pas en mocht uiteindelijk blij zijn dat het een punt aan het duel overhield. Xavi: "Ik ben blij met de reactie van mijn elftal. De tweede helft deden we het uitstekend en heb ik veel goede aanvallen gezien. We zitten in een proces. Dat gaat met vallen en opstaan. We hebben ook tijd nodig."

Oranje blijft dankzij het gelijkspel op de tweede plaats staan in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. Zondag is het nog puntloze Servië de opponent in Eindhoven.