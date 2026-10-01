MANCHESTER (ANP) - Voetbalster Kerstin Casparij heeft met Manchester City in de Champions League gelijkgespeeld tegen Real Madrid. In Engeland eindigde de wedstrijd in 1-1.

Linda Caicedo bracht de Spaanse club in de eerste helft op voorsprong. City kwam na de rust op gelijke hoogte dankzij een doelpunt van Khadija Shaw.

Bij City begon Casparij in de basis. Lineth Beerensteyn en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real.

Paris Saint-Germain won met 5-0 van OH Leuven. Jackie Groenen bleef bij PSG op de bank. Kim Everaerts, Kimberley Smit, Jeslynn Kuijpers en Jada Conijnenberg begonnen bij Leuven en Isabella Dekker viel in.