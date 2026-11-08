MANCHESTER (ANP) - Joshua Zirkzee heeft met een doelpunt bijgedragen aan het 4-4-gelijkspel van Manchester United tegen Aston Villa. Ondanks het punt blijft United op de achttiende plek in de Premier League staan met 8 punten.

Manchester kwam op Old Trafford al in de eerste minuut op achterstand door een doelpunt van Alysson en enkele minuten later zelfs op 0-2 door Nicolas Jackson. Door treffers van Bruno Fernandes en Youri Tielemans was het met de rust gelijk.

In de tweede helft kwam Aston Villa, waar Ian Maatsen een basisplaats had, opnieuw met twee doelpunten verschil voor. John McGinn benutte een strafschop en Leon Goretzka scoorde uit de rebound. Invaller Zirkzee zorgde in de extra tijd voor de aansluitingstreffer en Patrick Dorgu maakte alsnog gelijk.

Matthijs de Ligt bleef bij Manchester United op de bank.