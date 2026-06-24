Zwitserland houdt gastland Canada van groepswinst op WK

VANCOUVER (ANP) - Zwitserland heeft zich dankzij een zege op gastland Canada verzekerd van de winst van poule B op het WK. De ploeg van bondscoach Murat Yakin maakte in Vancouver aan het begin van de tweede helft het verschil via Rubén Vargas en Johan Manzambi: 2-1.

De twee ploegen hadden allebei 4 punten gehaald uit de eerste twee duels. Canada had een beter doelsaldo, waardoor een gelijkspel voldoende zou zijn om zich te verzekeren van de groepswinst.

De beste kans van de eerste helft was voor de Zwitser Breel Embolo, maar hij schoot op doelman Maxime Crépeau. Oud-Feyenoorder Cyle Larin werd gevaarlijk namens de Canadezen.

Zwak optreden

Zo'n veertig seconden na rust opende Vargas de score na een voorzet van Manzambi. Ruim tien minuten later verdubbelde Manzambi zelf de score na een zwak optreden van de Canadese verdediging en doelman Crépeau. Het was al zijn derde treffer van dit WK. Promise David gaf de massaal aanwezige Canadezen weer hoop door een minuut na zijn invalbeurt te scoren. Dat gebeurde na een fraaie actie van Nathan Saliba.

Zwitserland hield stand in de spannende slotfase en treft bij de laatste 32 een van de beste nummers 3 van een andere poule. Canada neemt het op tegen de nummer 2 van poule A. Dat is nu Zuid-Korea.