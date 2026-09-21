Zwitserse voetballer Xhaka geeft vals coronavaccinatiebewijs toe

SUNDERLAND (ANP/BELGA) - Granit Xhaka, de aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal, heeft toegegeven dat hij enkele jaren geleden een vals coronavaccinatiebewijs heeft verkregen. De 33-jarige recordinternational van zijn land heeft zich niet beschikbaar gesteld voor de komende vier wedstrijden van Zwitserland in de Nations League.

"Ik koesterde een diep wantrouwen tegenover het vaccin en werd gekenmerkt door angsten en onzekerheid", schreef Xhaka op Instagram. "In deze emotionele toestand heb ik een vaccinatiebewijs aangeschaft, in plaats van mijn openstaande vragen via de daarvoor bestemde weg op te helderen."

"Vandaag zie ik duidelijk in dat dit niet de juiste weg was. Het was een fout. Dat spijt me. Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze beslissing op me, zie de feiten onder ogen en werk volledig mee met de bevoegde autoriteiten", aldus de middenvelder.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie van Luzern een onderzoek tegen Xhaka heeft geopend.