Van een nieuwe plek een thuis maken: My Heart gaat over de uitdagingen van immigranten

De Syrische vluchtelingencrisis is inmiddels al jaren gaande en nog steeds regelmatig een belangrijk onderwerp in het nieuws. Sinds de start van het conflict in 2011 zijn 11 miljoen Syriërs gevlucht, meer dan de helft van de bevolking. Filmmaker Christine Chen besloot de uitdagingen van vluchtelingen in beeld te brengen en maakte in 2016 de korte film My Heart – Ya Albi. De film is te bekijken op het UNWomen kanaal van ShortsTV

Het verhaal

My Heart – Ya Albi vertelt het verhaal van een Syrische vluchteling die zich aan probeert te passen aan het leven in het Amerikaanse Louisiana, nadat het immigratie visa van haar man onverwacht is geweigerd. Na de release heeft de film twee nominaties gekregen en vier prijzen gewonnen. Regisseur en scriptschrijver Christine Chen werkte voor My Heart – Ya Albi samen met acteur en co-producent Adam Duncan.

Succesvolle samenwerking

In een interview vertelt Chen dat ze al eerder samenwerkte met Duncan. ‘‘Bij een ander project realiseerden we ons dat we soms lang konden praten over allerlei ideeën. Dan kwam ik met een idee, en dan kwam hij weer met een idee, en zo ging het maar door. Toen dachten we: laten we samen een film maken.’’ De samenwerking bleek een succes. ‘‘Het is heerlijk om met iemand samen te werken waar je op één lijn mee zit. Je kunt alles delen. Het negatieve, het positieve, gedachten en twijfels.’’ Duncan vervolgt dat ze beiden een vergelijkbare manier hebben van het vertellen van verhalen. ‘‘We vinden het leuk om te focussen op emoties en de psychologie van personages. We willen in het hoofd van de personage komen. Als team werken we heel goed samen.’’

Inspiratie van ouders

‘‘Toen ik My Heart schreef was mijn eerste doel om mijn ouders te eren,’’ schrijft Chen op LinkedIn. ‘‘Allebei mijn ouders zijn geëmigreerd vanuit Taiwan. Ondanks dat ze geen vluchtelingen zijn, kan ik me voorstellen dat ze met best wat uitdagingen hebben om moeten gaan om zich aan te passen en succesvol te worden in een nieuw land. Een groot deel van deze korte film is geïnspireerd door verhalen van mijn ouders over hun begintijd in de Verenigde Staten. Van de vooroordelen waar ze mee te maken kregen tot de onbekenden die hun veel hebben geholpen. Ik wilde die momenten vastleggen in My Heart.’’

De ouders van Chen waren niet de enige bron van inspiratie. Tijdens het maakproces hebben Chen en Duncan zich goed ingelezen. ‘‘We vonden inspiratie in de fotoserie Humans of New York en we lazen veel van NPR. We deden zoveel mogelijk onderzoek naar het onderwerp omdat we wilden dat de film relevant, echt en cultureel sensitief zou worden.’’ Duncan vervolgt dat ze inmiddels veel dingen geleerd hebben over de thematiek. ‘‘We hebben veel met mensen gepraat over het onderwerp. Sommige aspecten van verhalen waarover we hoorden hebben we verwerkt in de film.’’

Herkenbare thema’s

Ondanks de context van de Syrische vluchtelingencrisis, zegt Chen niet een politiek statement te willen maken. ‘‘Ik wilde mijn eigen onderzoek doen naar wat het betekent om van een nieuwe plek een thuis te maken. Ik weet zeker dat dat een thema is waar veel mensen een connectie mee hebben. Het gaat over de verschillende soorten mensen waar we in ons leven mee te maken hebben en de manier waarop we met hen in contact zijn, zowel op een positieve als negatieve manier.’’