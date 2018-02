Dat liefde niet altijd volgens het boekje verloopt, daar weten de stelletjes die wij gesproken hebben alles van. Ze gingen uit elkaar om vervolgens elkaar weer in de armen te sluiten. “Ik realiseerde me dat ik het niet zou willen dat Bert met iemand anders zou gaan trouwen.”

Francien Monden en Mike Bouwmeester uit Beverwijk

Francien en Mike hebben elkaar ontmoet toen hij elf en zij negen jaar oud was. Francien: “We werden hele goede vrienden en kregen een relatie toen we zestien waren. De relatie duurde een jaar. “Onze achtertuinen lagen tegen elkaar aan. Zijn ouders waren altijd heel grof en luid en mijn ouders hoorden dat. Zij dachten dat Mike hetzelfde zou zijn, dus mochten we niet naar elkaar toe. Zijn ouders vonden mijn ouders heel streng, dus we werden niet gesteund vanuit de families.”

Francien kreeg een relatie met een ander en ging samenwonen. “Ik had eerst nog wel contact met Mike, maar dat mocht niet van mijn vriend. We hebben twee jaar geen contact gehad.” Mike: “Ik hield Francien wel in de gaten. Dat doe je automatisch als je van elkaar houdt. Ik verlangde nog steeds naar haar.” Op een dag stuurde Francien een berichtje. “Het was uit met haar vriend. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik voor altijd bij Mike zou zijn.” Ze hebben inmiddels zeven maanden een relatie. “We hebben een eigen huis en mijn ouders zien nu dat Mike niet op zijn ouders lijkt.”

Katinka en Floris van der Schot uit Alphen aan den Rijn

Katinka en Floris hebben elkaar tien jaar geleden voor het eerst ontmoet. Katinka: “Floris was een cliënt van mij.” Floris: “Toen ik jaren later een operatie had, bood Katinka aan om mij te ondersteunen.” Katinka: “Toen mijn moeder overleed, kregen we steeds meer contact.” Ze kregen een paar maanden een relatie, maar door een meningsverschil zijn ze uit elkaar gegaan. Katinka: “We waren er nog niet klaar voor en waren niet op de plek waar we nu zijn.”

Op een gegeven moment zijn ze een paar keer per week als vrienden gaan skypen om over relaties te praten. Floris: “Toen in één week tijd twee vrienden vroegen of we weer een relatie hadden, deed dit iets met mij.” In december 2016 heeft Floris Katinka ten huwelijk gevraagd. “Ik dacht: we hebben niet eens een relatie, dat kan toch niet, maar mijn hart gaf het in.” Katinka: “Ik was overdonderd door de vraag, maar ik kon alleen maar ‘ja’ zeggen.”

Zeven maanden na het huwelijksverzoek zijn ze getrouwd. Katinka: “We kiezen er telkens weer voor om die beweging naar elkaar te maken en te blijven praten.” Floris: “Anders waren we nu niet meer samen geweest.”

Evelyn Reidinga en Bert Rietman uit Holten

Evelyn en Bert hebben elkaar dertig jaar geleden voor het eerst gezoend in een discotheek. Evelyn: “We kregen snel daarna verkering, zijn gaan samenwonen, zijn getrouwd en hebben vervolgens twee kinderen gekregen.”

Na twaalf jaar huwelijk zijn ze in 2000 gescheiden. Evelyn had een rotjaar achter de rug met familiezaken. “Bert en ik stonden er anders in en we snapten elkaar niet meer. Daarbij gaf ik Bert niet de kans om zich ermee te bemoeien.” Evelyn wilde stoppen, maar durfde dit bijna niet te zeggen. “Toen de kogel eenmaal door de kerk was, konden we beter met elkaar opschieten.”

Het was zwaar, maar Evelyn is trots op hoe ze het samen hebben gedaan. Een jaar waren ze echt los van elkaar, maar toen begon het toch te knagen. “Ik realiseerde me dat als Bert met iemand anders zou gaan trouwen, dat ik dit niet wilde.” In het begin zagen ze elkaar in het geheim, omdat ze zelf ook niet wisten wat ze wilden. In 2012 zijn ze voor de tweede keer getrouwd. “We zijn allebei leukere mensen geworden en luisteren beter naar elkaar en naar onszelf.”