Bloomberg: miljoenen vaten olie door zeestraat ondanks claim Iran

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Dit weekend stroomden er miljoenen vaten olie door de Straat van Hormuz, meldt persbureau Bloomberg op basis van scheepvaartgegevens. Dat gebeurde ook nadat Iran had geclaimd de waterweg opnieuw te hebben afgesloten.

Drie zwaarbeladen olietankers, met een gezamenlijke transportcapaciteit van 6 miljoen vaten, stuurden zaterdag signalen uit terwijl ze door de Straat van Hormuz voeren via een route langs de kust van Oman, volgens Bloomberg. Een van die schepen hervatte zondagochtend het uitzenden van automatische signalen nadat de Golf van Oman was bereikt.

De Verenigde Staten en Iran presenteren verschillende versies over de status van de belangrijke zeestraat. De Iraanse strijdkrachten hadden zaterdag aangekondigd dat de zeestraat weer dichtgaat om aanvallen op Libanon. De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei juist dat er geen aanwijzingen zijn dat Iran de zeestraat weer afsluit.

Maritieme organisaties waarschuwden deze week voor de veiligheid van een passage door de vaarweg.