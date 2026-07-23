Hoessein prijst Jordaanse scheidsrechters op WK voetbal

Kroonprins Hoessein van Jordanië heeft donderdag zijn trots uitgesproken voor het Jordaanse scheidsrechtersteam dat actief was op het afgelopen WK voetbal. Hij ontving op het paleis in Amman arbiter Adham Makhadmeh en zijn assistenten Mohammad Al-Kalaf en Ahmad Ruwaili.

Volgens het Jordaanse persbureau Petra benadrukte Hoessein dat Jordaniërs de wereldtop kunnen bereiken als ze hard werken. Ook vond hij dat de Jordaanse voetbalbond zich moet blijven inzetten om de prestaties van scheidsrechters te verbeteren.

Makhadmeh floot vier wedstrijden op het WK en was zondag tijdens de finale actief als vierde official. Al-Kalaf stond klaar als reserve-assistent. Beiden kregen na afloop een medaille. Al-Kalaf viel bij internationale media op toen hij bij het fotomoment op zijn tenen ging staan zodat hij minder klein leek naast zijn collega's.