EINDHOVEN (ANP) - Het Nederlands elftal begint de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League met Teun Koopmeiners in het basiselftal. De speler van Juventus staat samen met aanvoerder Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging. Jurriën Timber, die donderdag bij Griekenland (2-2) nog basisspeler was, zit in het Philips Stadion op de reservebank.

Bondscoach Xavi Hernández heeft zijn basisopstelling op nog drie plaatsen aangepast. Middenvelders Quinten Timber, Guus Til en buitenspeler Ruben van Bommel, die tegen Griekenland allemaal in de rust werden gewisseld, zijn hun plek kwijt. Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch en Noa Lang, hun vervangers in Thessaloniki, staan nu in de basis.

Nederland staat na drie speelronden met 5 punten op de tweede plaats in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. Servië is nog puntloos.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners en Van de Ven; Gravenberch, Veerman en Reijnders; Summerville, Meerdink en Lang.