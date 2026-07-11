Catherine, de prinses van Wales, heeft op Instagram teruggeblikt op "een onvergetelijke damesfinale op Wimbledon". De vrouw van de Britse prins William, die het wereldberoemde tennistoernooi in Londen eerder zaterdag bezocht, spreekt van "twee uitmuntende prestaties".

Tijdens de wedstrijd namen de Tsjechische tennissters Karolína Muchová en Linda Nosková het tegen elkaar op. Laatstgenoemde ging er met de winst vandoor. Ze ontving de overwinningsschaal uit handen van Catherine, is onder meer te zien op de beelden die het Britse hof heeft gedeeld. "Van harte gefeliciteerd, Linda Nosková, met je bijzondere overwinning op Wimbledon!", staat onder de video.

De prinses is een vaste gast op Wimbledon en sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Club, die Wimbledon organiseert. Zondag wordt ze verwacht tijdens de mannenfinale van het sportevenement. Die wedstrijd wordt gespeeld tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev.