BOSTON (ANP/AFP) - William Saliba en Dayot Upamecano hebben zaterdag tijdens de training van de Franse voetballers wat rust gekregen in aanloop naar de halve finale op het wereldkampioenschap tegen Spanje. Saliba heeft last van terugkerende rugpijn en Upamecano herstelt van een voetblessure. De gezondheid van het Franse centrale verdedigingsduo baart de technische staf geen zorgen.

Aanvoerder Kylian Mbappé, die de kwartfinale tegen Marokko (2-0) verliet met een lichte enkelblessure, deed mee aan de training. Journalisten waren alleen het eerste kwartier welkom bij de oefensessie. Bondscoach Didier Deschamps ging daarna achter gesloten deuren verder.

De halve finale tussen Frankrijk en Spanje begint dinsdag om 21.00 uur Nederlandse tijd in het Dallas Stadium in Arlington.