Märtha Louise wenst Noorse voetbalploeg succes op WK

Prinses Märtha Louise zit zaterdagavond voor de televisie om het Noorse voetbalteam aan te moedigen. "Zet 'm op Noorwegen", schrijft de dochter van koning Harald en koningin Sonja op Instagram. De voetbalploeg speelt in Miami de kwartfinale tegen Engeland.

"Moge de beste winnen", schrijft de prinses verder bij de foto van een televisiescherm, dat het begin van de wedstrijd toont. Daarnaast deelt ze een foto van zichzelf waarop ze breedlachend met de Noorse vlag in haar handen te zien is. "Hup Noorwegen!!", staat erbij geschreven.

Kroonprins Haakon, de broer van Märtha Louise, is afgereisd naar Miami om de Noorse voetballers live aan te moedigen. Zijn kinderen, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, bezochten eerder wedstrijden in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of zij er tijdens de kwartfinale ook bij zijn.