De ziekenhuisopname van de Deense koningin Margrethe is geen reden tot ernstige bezorgdheid. Dat zegt althans gezondheidsexpert Peter Qvortrup Geisling tegen de Deense omroep DR. De 86-jarige vorstin werd zondag opgenomen na een onwelwording. Daarna werd een bloeduitstorting in de heupstreek en lichte uitdroging bij Margrethe geconstateerd.

Volgens Geisling is uitdroging "nu eenmaal iets wat af en toe gebeurt" bij oudere mensen. Hij zegt dat mensen op leeftijd vaak vergeten om genoeg te drinken. Ook de bloeduitstorting is volgens hem niet iets waar iemand wakker van moet liggen.

Het paleis meldde zondag dat Margrethe naar verwachting de komende week in het ziekenhuis moet blijven. Daardoor kan ze woensdag niet bij de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn.