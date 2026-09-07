Kroonprinses Victoria van Zweden dreigt de uitvaart van haar peetoom koning Harald van Noorwegen te missen. Ze is momenteel op reis in Indonesië, maar door een vulkaanuitbarsting is het luchtverkeer ernstig ontregeld. Het hof heeft daarom haar reis aangepast.

Victoria zou eigenlijk via hoofdstad Jakarta naar huis reizen. Daar zou ze ook nog president Prabowo Subianto ontmoeten. Volgens Zweedse media wil het paleis niet het risico lopen dat de kroonprinses en haar delegatie vast komen te zitten. Ze willen nu via Bali naar huis reizen.

De Anak Krakatau is vrijdag uitgebarsten. Zondag werd er vulkanische as op de luchthaven gevonden, waarna veel vluchten werden geannuleerd. Ook op drie andere luchthavens is vliegverkeer stilgelegd en zijn tienduizenden reizigers gestrand.

De uitvaart van Harald vindt woensdag plaats in Oslo.